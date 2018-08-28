Ziraat Türkiye Kupası’nda Kdz. Ereğli Belediyespor 2. turda

Bölgesel Amatör Lig 10.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta mücadele edecek olan Kdz. Ereğli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1074 Çankırıspor’u 3-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Geçen yıl BAL Ligi’nde elde ettiği başarı ile bu sezon Ziraat Türkiye Kupası oynama hakkı kazanan Kdz. Ereğli Belediyespor, kupada ikinci tura yükseldi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda oynanan ve dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada henüz 1. dakikada Koray Kurt’un golü ile 1-0 öne geçen eflatun beyazlılar, 4.dakikada Emirhan Yaman’ın eşitliği getiren golüne 8. Dakikada Muhammet Emin Bakan ile cevap vererek devreye 2-1 üstün girdi.

İkinci yarının 5, maçın 50.dakikasında 1074 Çankırıspor Tolga Karaca ile yeniden eşitliği yakalarken maçta eflatun beyazlıları 3.kez öne geçiren gol 60.dakikada Oruj Balashlı’dan geldi.

Maçın geri kalan bölümünde net fırsatlar yakalayan ancak bu pozisyonları değerlendiremeyen eflatun beyazlılar 3-2’lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmayı Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi parti ilçe başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra binlerce taraftar izledi.

Eflatun beyazlıların 2. turdaki rakibi çekilecek kura sonucu belli olacak. Kupada 2. Tur maçları 11-12 Eylül tarihleri arasında oynanacak.