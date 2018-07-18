Panelvan araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan araç yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı.

Zonguldak’ta kontrolden çıkan araç yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kümeevler mevkisinde Gürdal A. (46) idaresindeki 67 AE 288 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan panelvan araç yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Gürdal A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken polis olayla ilgili tahkikat yaptı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Meraklı vatandaşlar ise araçlarını park ederek olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı.