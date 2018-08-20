Kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli-Kandilli yolu arası Köseağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TTK’da personel olarak çalıştığı öğrenilen Gülgün Çavuşoğlu idaresindeki 67 TM 221 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.