Dinlenmek için oturdu, bir daha kalkamadı

Alaplı’da bir kişi, bahçesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaplı’da bir kişi, bahçesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bugün öğlen saatlerinde Zonguldak Alaplı ilçesinin Kürkükler Köyünde eşi ile fındık dibi temizlemek için bahçesine giden Ömer K. (66) bir süre çalıştıktan sonra dinlenmek için eşiyle oturdu. Daha sonra kalp krizi geçiren Ömer K., yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Macide K.’nın (63) komşulara haber vermesiyle 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaparak Ömer K.’yı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Ömer K.’nın daha önce kalbine pil takıldığı ve hipertansiyon hastası olduğu belirlendi.