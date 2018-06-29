Çolakoğlu teşekkür ziyaretlerini sürdürüd

AK Parti 27.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Milletvekili olan Ahmet Çolakoğlu bugün teşekkür etmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Öncelikle Bakacakkadı Belediyesi Başkanı Sezgin Özdemir, Devrek Belediyesi Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek ve yönetimi, Çay Değirmeni Belediyesi Satılmış Gebeş, Gökçebey Belediyesi Başkanı İsmet Karcı, AK Parti Gökçebey İlçe Başkanı Hayrettin Karadağ gibi belediye ve İlçe teşkilatlarına seçim sonrası teşekkür ziyaretlerini yaptı. Çolakoğlu verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini sunarken, karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.