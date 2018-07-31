Başkan Uysal, Amatör Balıkçılarla bir araya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçe sahilinde bulunan amatör balıkçılar ile Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda bir araya gelerek, çekek yerleri ve sahil konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçe sahilinde bulunan amatör balıkçılar ile Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda bir araya gelerek, çekek yerleri ve sahil konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya 180 kayık sahibi ile Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, Muharrem Ali Köse, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri katıldı.

Karadeniz Ereğli’nin denizden faydalanamadığını ve bunun içinde sahil bölgesinde bazı düzenlemeler yapılacağını kaydeden Başkan Uysal, çekek yerlerinin tek tip ve düzenli olması konusunda belediyenin yapacağı çalışmalara destek olunmasını ve çekek sahiplerinin de bu değişime katkıda bulunmasını istedi.

Amatör balıkçılık yaptıklarını belirten kayık sahipleri ise, su ürünlerine kira ödediklerini ve geçtiğimiz günlerde yaşanan felaket sonrası kayıklarının hasar aldığını vurguladı. Balıkçılar belediyeden liman güvenliği ile birlikte bu bölgeye su ve kanalizasyon gibi alt yapı desteği yanında akan çatılara ve kayıkları bağlanan iskele konusunda değişim istediklerini belirttiler.

Çekekleri yıkma niyetlerinin olmadığını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, felaketlere karşı önlem alacaklarını belirtti. Uysal konuşmasında, “İlçemizi turizme açma konusunda adım adım ilerliyoruz. Bunun içinde ilçemizin vitrini konumundaki sahil bölgesinde güvenilir ve halkımızın daha çok kullanabileceği yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Önce güvenlik diyerek karayeli önleme adına liman için DLH ile ortak bir çalışma içindeyiz. Sizlerin de bu felakette canınız yandı, mal kaybına uğradınız. Buraya ön yargılı gelmedik, buraları yıkmak gibi bir niyetimiz de yok. Buraların sahibi sizlersiniz ve siz sahip çıkacaksınız. Ama disipline etme ve buraların güzelleşmesi açısından yapacağımız çalışmalar sizlerin görüşleriyle şekillenecek. Yağmurda fırtınada çekek yerleriniz ve kayıklarınızın zarar görmemesini istiyorsak, bunu yapmamız lazım. 49 bin aboneye 31 mahalleye su veren Ereğli Belediyesi sizlere mi su veremeyecek?” dedi.

Amatör Balıkçılar Derneği yöneticileri de Başkan Uysal’ın kendileri ile yaptığı görüş alışverişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediyenin su ürünleri ve TSO ile ortak yapacağı çalışmalara destek olacaklarını belirtti.