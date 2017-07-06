Başkan Tekin Vali Çınar’ı ziyaret etti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclisi üyeleri, hafta başında Zonguldak’taki görevine başlayan Vali Ahmet Çınar’a “hayırlı olsun” temennisinde bulunarak başarılar dilediler. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in Alaplı ilçesiyle ilgili kısa bilgiler verdiği ziyarette, bölgenin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili olarak da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Ahmet Çınar, en kısa süre içerisinde Alaplı ilçesini de ziyaret edeceğini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.

Ziyarette, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Vali Ahmet Çınar’a yöresel ürünlerden oluşan ve Alaplı’yı simgeleyen hediyeler verdi.