Başkan Tekin, devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçenin birçok noktasında devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceledi.

Zonguldak Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçenin birçok noktasında devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceledi.

690 Evler Çelik Market mevkiden 690 Evler Dört Yol mevki olarak bilinen alanda başlatılan kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sayın Nuri Tekin, çalışmaların tamamlanmasının ardından 690 Evlerin çehresinin değişeceğini söyledi. Söz konusu alanda önce kaldırım çalışması ve ardından aydınlatma çalışması yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘ 690 Evler Semt Pazarında devam eden Park - Bahçe ve Sosyal alan çalışmalarımızla birlikte şu an kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar sona erdiğinde 690 Evlerin çehresi değişecek’ dedi.

Mesire alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor

Alaplı Devlet Hastanesi karşısında bulunan Mesire alanında ki çalışmaları da yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sayın Nuri Tekin, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Mesire alanının halkın hizmetine açmayı hedeflediklerini söyledi. Daha önce atıl durumda bulunan Mesire alanını halkın kullanımına açmak için başlattıkları çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘ Bu alanda başlattığımız çalışmalar sona erdiğinde bu bölgeye çok güzel bir Mesire alanı kazandırmış olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verebilecek bu tür sosyal alanları hayata geçirmek ve halkımızın hizmetine sunmak’ dedi.

Özer Yazıcı Cami ve kuran kursu mevkide çalışmalar devam ediyor

Özer Yazıcı Cami mevkinde başlatılan çevre düzenleme, yol genişletme ve merdiven yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların Özer Yazıcı Cami ve Merkez Kur’an Kursu’na ulaşımlarını daha rahat bir biçimde sağlayabilmeleri için yapımına devam edilen Merdiven çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi olarak Alaplı halkına en iyi hizmeti verebilmek için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.