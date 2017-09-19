Aynı Bayiden 7 yılda 4 büyük ikramiye çıktı

On numara çekilişinde 72 bin 968,40 kuruş ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu Zonguldak Alaplı ilçesinde oynadığı ortaya çıktı.

On numara çekilişinde 72 bin 968,40 kuruş ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu Zonguldak Alaplı ilçesinde oynadığı ortaya çıktı. Böylece Alaplı’ya, aynı Bayiden 2 kez Sayısal lotto , 1 kez de Şans topu, şimdi’de On numara büyük ikramiyeyi kazandırmış oldu.

On numara Çekilişi 18 Eylül 2017 tarihli 789. hafta çekilişinde 10 rakamın tamamını bilen 4 kişi’den biri Alaplı’dan bir kişi 72.968,40 kuruş ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Alaplı’daki Bilgin Yamanlar Sayısal İddia bayiden yatırdığı öğrenildi. Milli Piyango İdaresi’nin internet sayfasından paylaştığı bilgiye göre, bu haftaki Şans Topu çekilişinde 10 rakamın hepsini bilen talihli bir kişinin 72.968,40 kuruş ikramiye kazandığı belirtildi. Şanslı kuponun da Zonguldak Alaplı ilçesindeki Bilgin Yamanlar bayiden yatırıldığı öğrenildi.

Sayısal İddia büfe sahibi Bilgin Yaman, şu ana kadar sayısal İddia büfe olarak 4 kez büyük ikramiye verdiklerini belirterek, “Tekrar Büyük ikramiyeyi Alaplı’ya kazandırdığımız için sevinçliyiz. 20 yıl’dan bu yana Milli Piyango bayisiyim. Bütün ikramiyeleri dağıttım ama şimdiye kadar hiçbir arkadaş yeniden büfeme gelmedi. Şanslı bir bayiyim ve şanslı bir ilçede işletmecilik yapıyorum. Alaplı ilçesi Türkiye’nin en şanslı ilçelerinden biri. Şu ana kadar bayimizden 2 kez Sayısal ikramiye 1 kes Şans topu ve şimdi On numara çıktı. Kazanan arkadaşa da para hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın” dedi.