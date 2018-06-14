Alaplı’da erzak deposu yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde elektrik kontağından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evin yanında bulunan erzak deposu yandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde elektrik kontağından sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evin yanında bulunan erzak deposu yandı.

Edinilen bilgilere göre; Zonguldak Alaplı Belen Köyü Necmi Yıldız’a (60) ait evin yanında bulunan erzak deposunda yangın çıktı. Köylü kadınların dumanları fark edip, ’yangın var’ diye bağırması üzerine, bahçe ve tarlalardaki hortumlarla alevler su sıkarak ilk müdahaleyi yaparken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle Belen köyünde büyük bir panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangının hemen yanında bulunan eve sıçramaması için yoğun çaba saf etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, Necmi Yıldız’a ait depodaki erzak ve malzeme olarak kullanılan ahşap bina tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.