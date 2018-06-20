Yalova’da kentsel dönüşümde “B” planı

TOKİ tarafından yapılamayan Roman mahallesinin kentsel dönüşümü için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “B” planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

TOKİ tarafından yapılamayan Roman mahallesinin kentsel dönüşümü için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “B” planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde muammaya dönen kentsel dönüşüm hakkında yeni bir proje gündeme geldi. TOKİ’nin kentsel dönüşümüne yanaşmadığı mahallede kat artışına gidilerek bu meselenin aşılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Vefa Salman, “Kentsel dönüşümle ilgili Türkiye’de birçok proje ve çalışmayı inceledik. Başarılı bir kentsel dönüşüm projesi hiç yok. Bu konuda başarısızız. Kentsel dönüşümü halk arasında Roman Mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı mahallesine yapacaktık. Ancak kentsel dönüşüme TOKİ girmeyince başka bir alternatif doğdu. Bizim de şu ekonomik şartlarda vatandaşa bunu dayatmamız ve çözmeye çalışmamız bana mantıkî gelmiyor. 1/50 binlik Yalova Çevre Düzeni Planı da askıda. Bu plan askıdan kalktıktan sonra o bölgede imarı bir kar arttırmayı düşünüyoruz. Ama evvela o bölgeyi afet riskli alandan çıkartmamız lazım. O bölgeyi kentsel dönüşüm için bu statüye sokmuşlar, ancak sonuç alınamadığına göre afet riskli alanı iptal ettirecek ve imarı bir kat yükselteceğiz. Orada 2 kat olan imar 3 kata çıkarılacak. Bunu yaptığımızda bölgede bina yapmak müteahhitler için de son derece cazip hale gelecek. Ayrıca 3 kat olduğunda burada kendi binasını yapmak isteyen vatandaşlarımız da var. Meseleyi bu şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Oraya müteahhit girdiğinde zaten mahallenin çehresi değişecek” dedi.

Görev süresi içerisinde Yalova’da 4 katın üzerinde kat yüksekliğine izin vermeyeceğini belirten Yalova Belediye Başkanı vefa Salman, “İsmet Mahallesi’nin sol tarafı, Dere Mahallesi’nin TOKİ tarafı öyle güzel kentleşti ki, 3 katlı siteler tarzında bir yapılaşma var o bölgelerde. Bana göre bu Yalova’nın güzelliğini ve kalitesini de arttırıyor. Bence bu şehri yönetenlerin birinci görevi Yalova’nın doğal dokusunu korumak ve kollamak olmalıdır. Plandı, projeydi bunu geçelim. En büyük plan ve proje Yalova’nın doğal dokusunu korumaktır. Ben geldiğimden beri hep söyledim; 4 katın üzerine çıkmayacağım. Görevde olduğum müddetçe buna izin vermeyeceğim. Kocaeli, Bursa ve İstanbul gibi beton yığınına dönen 3 metropolün ortasında Yalova’nın korunması hepimizin aslî görevidir” diye konuştu.