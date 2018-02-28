Van’da toplu taşımayı rahatlatacak adım

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van ulaşımında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesinde bir istişare toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tuğrul ile ilgili kooperatif başkanları katıldı. Toplantıda 244 adet V plakalı minibüsün halk otobüsüne çevrilmesi ve toplu taşımada yaşanan sorunların çözümü ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak olan çalışmalarla ilgili sık sık istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, “Bu istişareler neticesinde doğru yerde doğru adımları daha sağlıklı bir şekilde atmaya çalışıyoruz. Bu noktada gerek esnaf, gerekse vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de minibüs esnafımızla bir araya geldik. V plakalı minibüs esnafımızın bazı talepleri vardı; hem onları görüştük hem de 244 adet V plakalı minibüsümüzün H plakaya, yani haklı otobüsüne çevrilmesi konusunu istişare ettik. Toplantımız olumlu geçti. Bununla ilgili nihai kararımızı önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek açıklayacağız. Bilindiği gibi ilimizde 4 çeşit toplu taşıma hizmeti söz konusudur. Bu anlamda kimi sorunlar olduğunun farkındayız. Bunların çözümüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha rahat bir şekilde toplu taşımada faydalanmasıdır. Bunun için de mesai gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.