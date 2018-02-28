Van’da 100. yıl etkinlikleri başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla bir takım etkinlik başlattı.

Kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından 2017-2018 eğitim yılı güz dönemi uygulamaları ders çıktıları ve mimari tasarım dersleri final çalışmaları sergisi açıldı. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde kurulan serginin açılışını gerçekleştiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van’ın kurtarılışının 100. yılı münasebetiyle yıl boyunca üniversitede bir takım etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. Rektör Battal, “Şunu hep birlikte gördük ki, mimarlık ve tasarım fakültemizdeki çalışmalar gayet ciddi ve titiz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimiz birinci sınıftan başlamak suretiyle, son sınıfa ilerledikçe çok ciddi ve önemli tasarımlar ortaya koyuyorlar. Zaman zaman Türkiye çapında yapılan bazı yarışmalara mimarlık ve tasarım fakültemizin öğrencileri katılıyor ve ciddi ödüller de alıyorlar” dedi.

Van’ın eski konumu ele alınarak geliştirilen projelerin sergilendiği stantlarla ilgili bilgi veren Battal, “Öğrencilerimiz mevcut imkanlarımızla çok etkin çalışmalar ortaya koyuluyor. Bizler de öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Zira çok önemli bir fakültemiz. Elbette ki bütün iş alanları, insanların meslekleri çok önemli, ama mimarlıkta ayrı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer yanlış ve hatalı bir tasarım olursa, bu tasarım bir ve iki kişinin değil, çok katlı bir bina ise yüzlerce, binlerce insanın etkilenmesine neden olacaktır. Hem ekonomik, hem de can açısından çok önemli bir fakültemizdir. Öğrencilerimiz de bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma Van’ın kurtarılışının 100. yıl münasebetiyle 100 etkinlikten biri oldu. Burada Van’ın eski konumunun ele alınarak geliştirilmiş olan projeleri görüyorsunuz” diye konuştu.