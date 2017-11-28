Özalp Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Turnuvada finale kalan Cancınlar Arçelik Spor ile Pirkalspor, Atatürk Ortaokulunun halı sahasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç, Cancınlar Arçelik Sporun 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Turnuvada birinci olan Cancınlar Arçelik Spora kupa ve çeyrek altın, ikinci olan Pirkalspora gümüş madalya ve forma, üçün olan Özpirkalspora ise bronz madalya verildi. Dereceye giren takımlara Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Koç ile Özalp Kaymakamlığı Yazı İşler Müdür Vekili Ertan Baylak tarafından ödülleri verildi.

Hakemler ve komite üyelerine ise turnuva komitesi adına Sinan Ataç ve Mehmet Zenginer tarafından plaketleri verildi.