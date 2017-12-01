İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Erciş’te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van’ın Erciş ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van’ın Erciş ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy, kaymakamlık makamına geçerek burada kaymakamlık ve belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. Erciş’te yapılan çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yakından takip ettiklerini ve oldukça başarılı bulduklarını belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, çalışmalara bu hızla devam edilmesini istedi.

Brifing sonrası kaymakamlık özel defterini imzalayan Ersoy’a Kaymakam Yaşar tarafından ziyaretin anısına Erciş’i simgeleyen plaket ile Kırgızlılara ait kalpak hediye edildi. Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra beraberindeki heyet ile ilçeden ayrılarak Muradiye’ye hareket etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy’un ziyaretinde Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Adanur, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar ile Erciş Belediye Başkan yardımcıları da hazır bulundu.