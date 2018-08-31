Dört ay sonra gelen 40 bin liralık mutluluk

Van’ın Özalp ilçesinde 4 ay önce bir banka şubesinin önünde içerisinde 40 bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çanta sahibine teslim edildi.

Van’ın Özalp ilçesinde 4 ay önce bir banka şubesinin önünde içerisinde 40 bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çanta sahibine teslim edildi.

Özalp ilçesinde ismi açıklanmayan bir vatandaş, yaklaşık 4 ay önce bir banka şubesinin önünde içerisinde Fadıl Yazıcı’ya ait 40 bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri, tutanakla teslim aldıkları çantayı yaptıkları 4 aylık çalışmanın ardından sahibi Yazıcı’ya ulaşarak çantayı teslim ettiler. Yazıcı, zabıta ekiplerine ve duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Zabıta yetkilileri, “İlçemizde yaklaşık 4 ay önce bir vatandaşımızın kaybettiği, içinde 40 bin TL para, kimlik ve banka kartlarının olduğu çanta, vatandaşlarımızdan biri tarafından bulunarak zabıta ekiplerimize teslim edildi. Zabıta ekiplerimizin bu süre içinde titizlikle yaptığı detaylı araştırma sonucunda çanta kime ait olduğu tespit edilerek tutanak nezdinde sahibine iade edildi” denildi. Parayı bulan ve isimin açıklanması isteyen Vatandaş Paranın sahibi ile bir araya gelmediği bulduğu çantayı Zabıta ekiplerine teslim ederek acelesi olduğu diyerek belediyeden ayrıldı. 4 ay sonra parası kavuşan Yazıcı ise parası bulan kişi ile buluşmak istediği ama bulan kişiye ulaşamadığı öğrendi.