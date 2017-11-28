Darıca’dan Tuşba’ya kardeşlik eli

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki özel bir okul, ’kardeş okul’ olduğu Van’ın Tuşba ilçesindeki Halkalı İlkokulu öğrencilerine yardımda bulundu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki özel bir okul, ’kardeş okul’ olduğu Van’ın Tuşba ilçesindeki Halkalı İlkokulu öğrencilerine yardımda bulundu.

Darıca’daki öğrenciler, Halkalı İlkokulunun belirlenen ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı. Velilerin de yardımıyla temin edilen kırtasiye, laboratuvar, spor malzemeleri, satranç, zeka geliştirici oyun setleri, okul çantası ve kışlık kıyafetler, özel okulun Genel Müdürü Murat Kaya, okulun mali direktörü İsmail Ramazanoğlu ve ortaokul müdürü Murat Zengin tarafından Van’ın Tuşba ilçesine getirildi. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’ın da katılımıyla toplanan yardımlar, Halkalı İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Yardım dağıtımının ardından bir konuşma yapan Tuşba Kaymakamı Uçar, “Darıca Final Okulları yönetimine, katkısı bulunan tüm öğrencilere ve ailelerine yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerin artık daha fazla imkan ve olanakla eğitimlerine devam edebileceği için mutluluk duydum. Ayrıca ‘kardeş okul’ projesi için ön ayak olan sınıf öğretmeni Duygu Gürler’e de teşekkür ederim” dedi.

Murat Kaya ise, Halkalı İlkokulunu ‘kardeş okul’ ilan ettiklerini belirterek, “Böylesine anlamlı bir kampanyayı ilgili kurumsal paydaşlarımız, velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin geniş çaplı katılımıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Halkalı İlkokulu öğrencilerinin yüreklerine dokunmak, onları ileri süreçlerde farklı projeler çerçevesinde okulumuz öğrencileriyle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.