Uşak’ta şehitler bayramda unutulmadı

Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?
Vali Ahmet Okur ve beraberindeki heyet Ramazan Bayramı münasebetiyle Uşak Şehitliğini ziyaret etti.
Şehitlik ziyaretine Vali Ahmet Okur’un yanı sıra Milletvekilleri Alim Tunç, Mehmet Altay, Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Vali Yardımcıları Mehmet Hulusi Kaya, Sait Topoğlu, Mesut Taner Genç, İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, il protokolü, şehit yakınları, daire müdürleri, askeri erkân, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Şekerevleri Mezarlığında bulunan Uşak Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunmasının ardından, Vali Okur ve protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını tek tek dolaşarak karanfil bırakıp dua etti.
Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Vali Okur, sabır dileyerek ailelerin Ramazan Bayramlarını kutladı.