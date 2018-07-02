Uşak’ın en uzun soluklu yörük şenliği Banaz Üzeyir yaylasında yapıldı

Banaz Üzeyir yaylasında 14.

Banaz Üzeyir yaylasında 14.sü düzenlenen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliğine binlerce kişi ve onlarca yörük obası katıldı.

Birçok Yörük Obasının katıldığı şenlik alanını dolduran Uşaklılar gün boyu birçok etkinliği izleme fırsatı buldular. Yöresel Halk Oyun ekiplerinin gösterilerini sunduğu şenlikte çocuklar içinse ayrıca etkinlikler Banaz Belediyesi tarafından hazırlandı.

Banaz Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yörük Beyi olan Zafer Arpacı’nın mehteran eşliğinde ile başlayan etkinlikte istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu.

Birçok mahalli sanatçının sahne aldığı etkinlikte Ankaralı Yasin ve Gizem Kara söyledikleri şarkı ve türküler ile vatandaşları coşturdu. En güzel çadır ve Yörük Kızı yarışmasında dereceye girenler Yörük Beyi Zafer Arpacı tarafından yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Cirit takımları hünerlerini Üzeyir Yaylasında kıyasıya yarışarak gösterdiler. Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz, birer konuşma yaparak vatandaşları selamladılar.

Yörük Beyi seçilen Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı 14.Yörük Şenliği ile ilgili yaptığı konuşmada; “Yörük sevgi insanıdır. Yörük, her cephede en önden giden, vatanı bayrağı, kutsal değerleri için başını bu yola koyandır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor; Nerde bir yörük çadırında duman tütüyorsa bilinizki vatan emin ellerdedir. 14.cünü düzenlemiş olduğumuz Bulgaz Dağı Yörükleri Yörük Şenliğimizin , Yörük kardeşlerimize, obamıza, yaylamıza bolluk bereket getirmesi temennisi ile birliğimizi oluşturup bu toprakları bizlere vatan yapan, zor günlerde bu toprakları canları pahasına elde tutan ve bize emanet eden bütün ecdadımıza, Aziz Şehitlerimize, Mehmetçiklerimize, gazilerimize, şükran ve minnetimi ifade etmek istiyorum.” dedi.