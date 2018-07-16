Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere burs verilecek

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yerleşerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye burs verilecek.

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yerleşerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye burs verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğretim süresi olan 4 yıl boyunca (isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam 10 ay süre ile 500 TL karşılıksız burs verileceğini belirtti. Burs verilmesi ile ilgili koşulun, 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da yer alacağını söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi tekstil, deri ve seramik (DTS) alanlarında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması pilot üniversitesi olarak üç alanda odak üniversitedir. Bu bağlamda Tekstil Mühendisliği Bölümüne yerleşen ilk 10 sıradaki öğrencilere verilecek burs önemlidir. Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilerimize burs verecek olan UOSB Yönetimine teşekkür ediyorum. Mühendislik Fakültesi teoriyi pratikle birleştirdiği uygulama dersleri ve uygulama alanlarıyla öğrencilerine en iyi eğitimi vermektedir.”dedi.