Uşak Üniversitesi öğrencilerinden hastalara moral ziyareti

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Uşak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Uşak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Sosyal Sorumluluk Kampanyaları kapsamında gerçekleşen“Geleceğini Çöpe Atma” projesi, Uşak Ertuğrul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde farkındalık eğitim semineri düzenlenerek gerçekleşti. Ardından öğrenciler ile Uşak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde yatmakta olan hastalara moral ziyareti yapıldı.

Bu proje ile Sigara ve Tütün Bağımlılığı hakkında farkındalık uyandırmak isteyen öğrenciler, seminer düzenleyip ardından hastane ziyaretleri yaparak sigara ve tütün bağımlılığının yol açtığı sorunlara dikkat çekmek istediler. Proje Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Uşak Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından olumlu karşılanarak destek gördü. Seminer sonrasında ise sokak röportajı ve kamu spotu çalışması yapılıp Uşak halkının Sigara ve Tütün hakkındaki görüşleri öğrenildi.