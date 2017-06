Vali Can’dan isim tepkisi

-Tokat Valisi Cevdet Can, çocuklarının isimlerini FETÖ elebaşının isimleri ile ilişkilendirenler hakkında hukuki girişimde bulunacağını açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınan Vali Cevdet Can onuruna, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından veda yemeği verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaoğlu ile ilçe belediye başkanları, kaymakamların yanı sıra daire amirleri katıldı. Veda yemeğinin açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vali Can’ın şehirde yaptığı çalışmalara değinerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. AK Parti Tokat Milletvekilleri Celil Göçer, Coşkun Çakır’ın da veda konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Cevdet Can, şehirde görev yaptığı 3 yıl boyunca yaptığı çalışmalara değindi.

Vali Can ayrıca basında hakkında çıkan bazı haberlere değinerek konuşmasına şöyle devam etti: ‘’Bizim hakkımızda birtakım dedikodular dolaştı ortalıkta, çoğunuzun kafasının karıştığını biliyorum. Evladımızın birisinin ismi üzerinden ilave isimler zikredilerek, ‘Yok şu isimde var, yok bu isimde var’ diyerek söylenmiştir. Bunların aslı yoktur. Bunlar için bir savunma yapmadım, bir basın toplantısı yapmadım. Sebebi şudur, ayeti kerimedir bu, tevhit inancını tevekkül inancını tam anlamıyla yaşarsanız buna gerek kalmaz. Bizim amacımız da tevhit ve tevekkül inancını tam anlamıyla yaşamaktır. Allah’ın şahit olduğu yerde başka şahit aramaya gerek var mı? Yok. Ama burada vatandaşımızdan da çok talep geldiği için söylemek istiyorum. Bu konuyla alakalı hukuki girişimlerde bulunacağız. Onlarla alakalı gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Fakat bunu konuşurken de kimseye kırgın ve dargın değilim. Çünkü derviş tabiatlı insan kimseye darılmaz. Bizim duamız hem bugün ki bize hem de geçmiş tüm inanan ümmetleredir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Can’a, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri çeşitli hediyeler takdim etti.