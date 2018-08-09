Uygulama noktasında durdurulan kamyonetteki boğa kaçtı

Tokat’ta kamyonetle mezbahaneye götürülürken trafik uygulama noktasında durdurulan kamyonetten yola atlayarak kaçan boğa 2 saatte yakalanabildi.

Tokat’ta kamyonetle mezbahaneye götürülürken trafik uygulama noktasında durdurulan kamyonetten yola atlayarak kaçan boğa 2 saatte yakalanabildi.

Tokat’ın Pazar ilçesinden şehir merkezindeki belediye mezbahanesine götürülen boğanın yüklü olduğu kamyonet Tokat-Turhal yolundaki trafik uygulama noktasında durduruldu. Kamyonetin kasasından yola atlayan boğa kaçmaya başladı. Yunus Akın’a ait boğa bir süre yapılan takip sonrasında yol üzerinde bulunan bir işletmenin parkına yönlendirildi. Etrafı tel örgülerle çevrili alanda sıkıştırılan boğayı sakinleştirmek için Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu iğne kullandı. 8 defa atılan uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen boğanın boynuna ip geçirildi. Kepçeye bağlanarak kamyonetin olduğu alana getirilen boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı. Güçlükle kontrol altına alınan boğa kamyonetin kasasına bağlandı. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle kamyonetin yanına yığılan boğa olduğu yerde kesildi. Kesildikten sonra ayaklarından iple bağlanan boğa kepçe yardımı ile kamyonetin kasasına konularak mezbahaneye götürüldü.