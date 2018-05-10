Tokat’ta engelleri aşan ’Engelsiz Sergi’

Tokat’ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen "Engelsiz Sergi" ile görücüye çıkarıldı.

Tokat’ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen "Engelsiz Sergi" ile görücüye çıkarıldı.

Tokat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, engelli vatandaşların bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi. "Engelsiz Sergi" adıyla görücüye çıkan serginin açılışı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir tarafından yapıldı. Ev süslemeleri, oya, örgü, çini işlemesi gibi bir çok farklı alanda üretilen ürünler etkinlikte sergilendi. Etkinliğin sonunda tamamı engellilerden oluşan ekip halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, bundan 15 yıl öncesine kadar toplumda engellilerin toplumdan ayrı tutulduğunu hatırlatarak, sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı engellilere hizmet anlayışıyla engellilerin toplumun birer parçası olarak görülmesine yönelik faaliyetlerin arttığına dikkat çekti. İl Müdürü Özdemir: "Şöyle bundan 15-16 yıl öncesine bakıldığı zaman engelliler belki toplumda irdelenmiş, ayrı köşelerde, ayrı yerlerde tutulurken, son 15 yılda toplumun birer parçası olarak görülmesi, onlara değer verilmesi ve artık insanların engelinden dolayı mahcubiyet duymadan, engelli vatandaşını, engelli çocuğunu, engelli kardeşini alıp elinden tutarak şu caddelerde yürümesi bizleri mutlu ediyor. Bu da son dönemlerde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu engellilere hizmet noktasında büyük atılımlardır" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte ürünlerini sergileyen çini sanatı ustalardan Mihriban Altay, her işte olduğu gibi icra ettiği sanatının da bazı zorlukları olduğunu söyleyerek, engelli olmalarının sanatın icrasına biraz daha zorluk katsa da, kendileri için eğlenceli olduğunu söyledi.