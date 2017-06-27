Tatilciler mağaraya akın etti

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası bayram tatili dolayısıyla vatandaşların adeta akınına uğradı.

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası bayram tatili dolayısıyla vatandaşların adeta akınına uğradı.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından tabiat parklarının bayram süresince ücretsiz olduğunun açıklanmasının ardından doğa harikası yerler ziyaretçi akınına uğradı. Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası tatilcilerin gözde ziyaret mekanları arasında yer aldı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra bayram tatili için Tokat’a gelenler mağara yolunda yüzlerce metre araç konvoyları oluşturdu. Vatandaşlar yol üzerine araçlarını park ederek mağaraya yürüyerek ulaşabildi. Bayram tatili süresi içinde 3 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan mağara yoğun ilgi gördü. Mağara işletmecisi Aziz Ülkü, bayram dolayısı ile aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Mağaranın ücretsiz olarak gezilmesine imkan sağlanması nedeniyle adete ziyaretçi akınına uğradıklarını ifade eden Ülkü, kısa sürede 3 binin üzerinde kişiyi ağırladıklarını kaydetti.

Ballıca Mağarası astım hastalarına iyi geliyor

Ballıca Mağarası şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün soğan sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor. Yaşı yaklaşık 3,4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarasının ziyarete açılan ballıca bölümlerinde dolaşanlar adeta her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Deniz seviyesine göre bin 85 metre rakımda yer alan ortalama sıcaklığı 18 derece ve ortalama nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havası nefes almayı kolaylaştırıyor. Soğan sarkıtları ve mağara içi oluşumlarıyla dikkati çeken Ballıca Mağarası kristalleşmiş kireç taşlarından oluşan 8 salon bulunuyor. Gezilebilen kısmı 680 metre uzunluğunda olan ve yerin 7 kat altında yer alan mağara "dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları” arasında yer alıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde yer alan mağara özel bir müstecir tarafından işletiliyor. Ballıca, oksijen derecesi yüksek olan ve astım hastaları için şifa kaynağı olarak gösteriliyor.