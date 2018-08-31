Geçici hayvan barınağının inşasında sona yaklaşıldı.

Erbaa Belediyesi’nin ‘Sadık Dostlarımız Projesi’ kapsamında yapımına başladığı geçici hayvan barınağının inşasında sona yaklaşıldı.

Erbaa Belediyesi’nin ‘Sadık Dostlarımız Projesi’ kapsamında yapımına başladığı geçici hayvan barınağının inşasında sona yaklaşıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle yapılan bakımevi ile ilgili Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Erbaa Belediyesi arasında Mart ayında protokol imzalandı. İmzalanan protokolün ardından Kelkit Mahallesi hayvan pazarı yanındaki 7 bin metrekarelik alanda geçici bakım evinin inşasına başlandı. Yaklaşık 2,5 ay önce başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sokak Hayvanlarının tedavilerinin ve bakımlarının yapılacağı bir tesis inşa ettiklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “ Sadık Dostlarımız Projesi çerçevesinde 7 bin metrekarelik bir alanda geçici hayvan barınağının yapım çalışmalarına başladık. Bu proje seçim döneminde vaat ettiğimiz projelerden biriydi. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Büyük bölümü tamamlandı. Bu alanda sokak hayvanlarının tedavileri, kısırlaştırma ve bakımı yapılabilecek. İnşa çalışmaları tamamlandığında hayvanların doğal ortamlarında olduğu gibi burada ağaçlandırma çalışması da yapılacak. Önümüzdeki aylarda inşa çalışmalarının tamamlanmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimizin gözetiminde burada sokak hayvanlarının bakımını yapacağız.” dedi.