Belediye işçisi ve aracının usulsüz kullandırıldığı iddiası

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan, iki belediye işçisi ve kamyonetinin usulsüz olarak bir akrabasının evinin tadilatı için kullandırıldığı iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan, iki belediye işçisi ve kamyonetinin usulsüz olarak bir akrabasının evinin tadilatı için kullandırıldığı iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Gölgeli Beldesinde ikamet eden Temel Karahan, Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan’ın akrabası olduğunu ileri sürdüğü evde belediyenin işçi ve aracı kullanılarak tadilat yapıldığını iddia etti. Evin önündeki belediye aracı ve işçileri fotoğraflayan Karahan, "Başkanın akrabası Almanya’da yaşıyor. Belediyenin iki işçisi evde alçıpan yapıyorlardı. Evin içerisine girmek istemedim gerginlik olur diye. Fotoğraflarda yapılan tadilat görülüyor. Olayla ilgili şikayette bulunacağım" dedi.

Gölgeli Belde Belediye Başkanı İbrahim Karahan ise söz konusu evin baldızına ait olduğunu, evden çıkan molozları belediye aracı ve işçisi ile aldırdığını söyledi. Başkan Karahan, "Evin önündeki molozları görüntü kirliliği oluşturduğu için kaldırılsın diye almalarını istedim. Onlarda orada yakalamış, fotoğraflamışlar. Orada bir kaç tane sunta varmış onlarda suntaları kırmayalım birisine lazım olur diye almışlar. Bunlar doğru şeyler değil. Benim zamanımda 79 tane ev yapılmış ben hepsinin molozlarını alıyorum. Burada akrabacılık oynamıyoruz. Ben burada belediye başkanıyım. Belediye başkanı olarak vatandaş beni niye seçmiş? Hakka hukuka riayet etsin diye. Bunlar hak hukuk aramıyor. Bunların derdi mera. Meradan dolayı bir sürü şikyatleri var" diye konuştu.

Başkan Karahan, tadilat iddialarını yalanlayarak, "Kadın burada yok nasıl tadilat yapabilirler? Belediyenin elemanları kamyonetimizle moloz almaya gittiler. Evine nasıl girip tadilat yapabilirler?" ifadelerini kullandı.