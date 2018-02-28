Fen İşleri ile Etüt ve Projeler Dairesi yatırımları değerlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlıkları düzenlenen toplantıyla sürdürülen yatırımları değerlendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlıkları düzenlenen toplantıyla sürdürülen yatırımları değerlendirdi.

Fen İşleri Dairesi salonunda gerçekleşen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda il genelinde sürdürülen çalışmalar ve planlama ile ilgili değerlendirilmelerin yapıldığı toplantıda, önümüzdeki dönem çalışmaları da görüşüldü.