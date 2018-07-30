Damatlığın cebinde bulduğu 4 bin 700 TL’yi sahibine teslim etti

Çorlu’da bir kuru temizlemeci temizlenmesi için bırakılan damatlığın cebinde bulduğu 4 bin 700 TL’yi sahibine teslim etti.

Çorlu’da bir kuru temizlemeci temizlenmesi için bırakılan damatlığın cebinde bulduğu 4 bin 700 TL’yi sahibine teslim etti.

Çorlu’da kuru temizlemeci olarak hizmet veren Serkan Biçer temizlenmesi için bırakılan damatlığın cebinde 4 bin 700 TL para buldu.

Önceki gün dükkana gelen bir müşterinin temizlenmesi için damatlık, gelinlik ve takım elbise getirdiğini aynı gün temizlenmesini ve gün içerisinde geri almak istediğini söylediğini kaydetti. Damatlığı makineye atmadan önce cebinde bir miktar para bulunduğunu fark ettiğin belirten Serkan Biçer, “Damatlığın cebinden para çıktı. Her müşterimiz de olduğu gibi dükkanımıza ilk kez gelen bu müşterimizin de iletişim bilgilerini almıştık temizleme işlemine geçmeden önce kendisini aradım ve damatlığın cebinden çıkan parayı iade ettim” dedi. Benzer durumlarla daha önce de karşılaştığını kaydeden Biçer, “Bu meslek bizim baba mesleğimiz biz böyle gördük ve böyle öğrendik. Esasında benim yaptığım şey herkesin yapması gereken şey” dedi.

Parayı sahibine teslim ettiği anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen Serkan Biçer bu anlara ilişkin fotoğrafı “Bugün temizlemiş olduğum gelinlik ve takım elbisede unutulmuş 4 bin 700 TL çıktı ve müşterimize teslim ettik. Cenabı hak herkese helal lokma versin. Bu dükkan 1975 yılından beri açık ve hizmetinizdedir. Biz babadan böyle gördük” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.