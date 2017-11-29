Çorlu Meslek Yüksekokulu ile 14 yetkili servis arasında işbirliği protokolü imzalandı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu ile otomotiv ve motorlu araçlar üzerine faaliyet gösteren 14 yetkili servis arasında üniversite sanayi işbirliği kapsamında ikili işbirliği protokolleri imzalandı.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu ile otomotiv ve motorlu araçlar üzerine faaliyet gösteren 14 yetkili servis arasında üniversite sanayi işbirliği kapsamında ikili işbirliği protokolleri imzalandı.

Protokolün imza programına, Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Nuray Olcay Işık ve Öğr. Gör. Gürkan Mutlu ile programların ilgili öğretim elemanları ve işbirliği anlaşması yapılan yetkili servis müdürleri katıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında uygulamaya konulacak olan işbirliği anlaşması firmalarının yetkili servis müdürleri ve Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yılmaz’ın imzaları ile gerçekleştirildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmasında, “Günümüzde sektörler ara eleman sıkıntısı çekmektedir. Amacımız hem firmaların bu sıkıntısını gidermek hem de öğrencilerimize iş sahası oluşturmaktır. Ben protokole katılan değerli firmalara teşekkür ediyor ve bu protokollerin gelişerek devam etmesini diliyorum” dedi.

"Öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim vermeyi amaçlıyoruz"

Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş ise, “Birçok sektör günümüzde ara eleman sıkıntısı çekmektedir. Çorlu Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız protokollerde başlıca amacımız budur. Gelişen teknolojiye bağlı olarak eğitimlerimize yön vermekteyiz. Bizim yetişemediğimiz durumlarda ise, bölgemizde yer alan sektöründe öncü firmalarla protokoller imzalayıp, öğrencilerimizin teorik aldıkları bilgileri üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde uygulamalı olarak bu protokollerle gerçekleştirmekteyiz. Dilerim yaptığımız bu anlaşmayla da hem öğrencilerimiz bilgilerine bilgi katacaklar hem de firmalarımız gerekli gördüğü ara elemanı temin etmiş olacaklardır” diye konuştu.

İmzalanan protokole göre Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Pazarlama programlarında kayıtlı öğrencilerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazırlama, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini arttırma ve mesleki becerilerini geliştirmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Protokole ilgili yapılan açıklamada, “Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden ikinci sınıfın üçüncü ve dördüncü yarıyılında teorik ve uygulama dersleri ile işyeri uygulamalı eğitimlerinin yani stajlarının ve seminerlerin bu 14 yetkili servis kuruluşu bünyesinde verilmesi konusuna ilişkin işbirliği yapıldı. Öğrencilerin ilgili derslerinin uygulama sınavları otomotiv sektörlerinin yetkili servisinde gerçekleştirilecek olup, sınav tarihleri ise üniversitemiz akademik takvimine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu imkândan yararlanacak öğrencilerimize işyeri kaza sigortası üniversitemiz tarafından yapılacak, işyerleri de öğrencilerimize minimum asgari ücretin yarısı oranında bir ücret ödeyecektir. Protokol ile birlikte servislerden belirli periyotlarda servis müdürleri ve ustaları okulumuza gelerek, konferanslar ve uygulamalı eğitimler verecek, yeni teknolojileri tanıtacaklardır. Otomotiv yetkili servisi yeni gelişen teknolojiler ile ilgili olarak öğrencilere yılda en az bir defa seminer düzenleyecek ve bu seminerlerin gereği danışma kurulu tarafından belirlenecektir. Öğrenciler bu protokol sayesinde üretime ve işyerinin tüm çalışmalarına katılma hakkı kazanacaklardır” denildi.