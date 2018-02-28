Çerkezköy TSO’dan üyelerine umre ziyareti indirimi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şubesi ile bir anlaşma yaparak, umre ziyaretinde bulunmak isteyen Çerkezköy TSO üyeleri ve yakınlarına indirim avantajı sağladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şubesi ile bir anlaşma yaparak, umre ziyaretinde bulunmak isteyen Çerkezköy TSO üyeleri ve yakınlarına indirim avantajı sağladı.

Anlaşma protokolü, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ve İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şube Müdürü Recep Can tarafından Ticaret ve Sanayi Odasında imzalandı. Protokole göre, İstanbul Hisar Turizm Tekirdağ Şubesi Çerkezköy TSO üyeleri ve yakınlarına 5 gece 6 gün olmak üzere Medine-i Münevvere Crowne Plaza, Mekke-i Mükerreme Anjum Otel, THY ile uçuş, vize rehberlik gibi hizmetler dahil olmak üzere iki kişilik odalarda kişi başı bin 75 dolar olarak indirimli fiyat uygulayacak.

Yapılan avantajlı tarife protokolüne göre İstanbul Hisar Turizm’in yapacağı indirim, Çerkezköy TSO’nun Yönetim Kurulu Üyeleri eş ve çocuklarını, Meclis Üyeleri eş ve çocuklarını, tüm Çerkezköy TSO üyeleri eş ve çocukları ile Çerkezköy TSO personeli eş ve çocuklarını kapsıyor. Protokol kapsamında belirlenen indirim, Çerkezköy TSO üye kartı veya personel kartının ibrazı geçerli olacak.

Kişi başı özel fiyat

Protokole göre İstanbul Hisar Turizmin Çerkezköy TSO üye ve yakınlarına sağlamayı taahhüt ettiği umre programına göre, 26 Nisan 2018 - 01 Mayıs 2018 tarihlerinde 5 gece 6 gün olmak üzere Medine-i Münevvere Crowne Plaza, Mekke-i Mükerreme Anjum Otel, THY ile uçuş, vize rehberlik hizmeti dahil olmak üzere iki kişilik odalarda kişi başı bin 75 USD olarak indirimli fiyatlar uygulanacak. Anlaşmaya göre indirimli tarife 1 Nisan 2018 tarihinde son bulacak.