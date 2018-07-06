Yavru kedilerin çığlıklarına dayanamadılar

Sivas’ta itfaiye erleri yangın çıkan iki katlı ahşap binada ki kedi yavrularını kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attı.

Sivas’ta itfaiye erleri yangın çıkan iki katlı ahşap binada ki kedi yavrularını kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attı.

Edinilen bilgiye göre, yangın günün ilk saatlerinde Kaleardı Mahallesi 33’üncü Sokak’ta bulunan ve uzun süredir kullanılmayan iki katlı metruk evde çıktı. Evden duman çıktığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti. Yangın esnasında itfaiye erleri, ev içerisinde mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtarmak için yıkılma tehlikesine rağmen hayatlarını tehlikeye atarak eve girdi. Ekipler 20 dakikalık zorlu bir çalışmanın ardından yavru kedileri yara almadan kurtardı. İtfaiye eri Mehmet Toy evin yıkılma riskine rağmen kediler için verdiği mücadele çevredeki vatandaşlardan büyük takdir gördü. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası 2 katlı metruk ev kullanılmaz hale geldi. Evde yangın esnasında kimse bulunmaması ise olası bir can kaybını önledi.

Mahalle sakinlerinden Serhat Han yangın sırasında kedi yavrularının çığlıklarının kendilerini üzdüğünü belirtip, "Aşağı yoldan eve doğru gidiyordum. Alevleri gördüm geldiğimde itfaiye ekipleri de buradaydı. Yangını söndürmeye başladılar. Yavru kedi sesleri geliyordu tavan arasından onları kurtardılar. Bizde itfaiye ekiplerine bu süreçte yardımcı olduk. Kedilere üzüldük biz kediler için üzücü bir olay. Kedilere üzüldük biz daha çok daha kedi var mı bilemiyoruz. Şuan da ise yangın sönmüş durumda. Yangın sırasında merdiveni uzattılar ve 2 tane yavru kediyi kurtardılar“ dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.