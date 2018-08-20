Şehitlikte hüzünlü arefe

Sivas’ta Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas’ta Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Şehitliği ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.

Yukarı Tekke Mezarlığı’nda Arefe Günü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler mezar başlarında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Bazı şehit aileleri mezarlara çiçek bıraktı. Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da garnizon ve polis şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.