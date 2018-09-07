Kazada dede öldü, torunu yaralandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen dede ölürken, torunu yaralandı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen dede ölürken, torunu yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet K. idaresindeki (70) otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan torunu Alperen K. (14) yaralılar. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.