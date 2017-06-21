Kangal’da buğday tarlalarını dolu vurdu

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan dolu yağışı buğday tarlalarına zarar verdi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan dolu yağışı buğday tarlalarına zarar verdi.

Kangal’da etkili olan dolu yağışı tarlara zarar verdi. İlçeye bağlı Bozarmut, Örencik, Yaylacık ve Kocakurt köylerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı. Dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Sinan Yiğit hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çiftçilerin sigortaya karşı duyarlı olmasını dile getirdi.