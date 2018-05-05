Binanın çatısındaki işçiler, yürekleri ağza getirdi

Sivas’ta yeni yapılan 6 katlı bir binanın çatısında işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti.

Sivas’ta yeni yapılan 6 katlı bir binanın çatısında işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti.

Sivas merkez Gültepe Mahallesi’nde bir inşaatta güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler bu kadarına ’pes’ dedirtti. Binanın çatısında çalışan işçiler adeta ölüme meydan okudu. Yaşanabilecek bir iş kazasına karşın binanın dış cephesinde de güvenlik filesinin olmadığı görüldü. Binanın çatısında rahat tavırlarıyla dikkat çeken işçiler adeta ölüme davetiye çıkardı.