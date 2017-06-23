İslamiyet’te huzur buldu, Müslüman oldu

Türk asıllı Amerikan vatandaşı Alanna Dilara Gür, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı Alanna Dilara Gür, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in makamında gerçekleştirilen ihtida törenine İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, dedesi Ertuğrul Gür ile katılan Alanna, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Sinop İl Müftüsü Çelik, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi ve dua etti.

Babası Sinoplu bir Türk ve annesi Amerikan olan Alanna, Amerika’da bulunduğu sürede kiliselere gittiğini, ayinler izlediğini ancak İslamiyet’in insana verdiği huzuru başka yerde bulamadığını söyledi. Kimsenin baskısı altında kalmadan araştırarak İslamiyet’in güzelliklerine vakıf olduktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirten Alanna Dilara Gür, "Ben ABD’de doğdum. Hayatımı orada devam ettiriyorum. Babam Müslüman, annem Hristiyan. Ben bu yaşıma kadar Hristiyan olarak yaşadım. Babam beni hiç baskı altında bırakmadı. Çevremde yaşayan Müslüman arkadaşlarım vardı. İslamiyet’e karşı bir araştırma ihtiyacı hissettim. Araştırdıkça İslamiyet’in insanlığa, barışa, sevgiye, kardeşliğe çok değer veren güzel bir din olduğunu anladım. İslamiyet’in güzelliklerine vakıf oldum. İnsanlığa bir tek ferde bile ne kadar değer verdiğini gördüm. Müslüman olmaya karar verdim. Dedemi ziyarete geldiğimde Müslüman olmak istediğimi belirttim. Onlar ile birlikte Sinop İl Müftülüğüne müracaat ettik. Şimdi Müslüman oldum, içimde tarif edilemez bir huzura kavuştum" dedi.

İhtida merasiminde İslamiyet’in emir ve yasakları hakkında bilgi veren Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İslamiyet’i seçen Alanna Dilara Gür’e imanını, Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazandıracak güzel ameller ile tezyin etmesini nasip etmesi duasında bulundu.

İl Müftüsü Çelik, törenin sonunda Alanna Dilara Gür’e Kur’an-ı Kerim ve dini kitap seti hediye etti.