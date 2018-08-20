68 yaşındaki arıcı engel tanımıyor

Sinop’ta 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan 68 yaşındaki emekli öğretmen, arıcılık yaparak hayata bağlandı.

Sinop’ta 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan 68 yaşındaki emekli öğretmen, arıcılık yaparak hayata bağlandı.

Sinop’ta 68 yaşındaki emekli öğretmen Sami Cihan, 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç kaldı. Sami Cihan yaşama tutunmak için arıcılıkla uğraşmaya başladı. Engel tanımayan Cihan, 32 senedir Sinop merkezdeki evinden arabasıyla her türlü engelleri aşarak Balıfakı köyüne giderek arıcılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Sami Cihan, "1986 yılında bir trafik kazası geçirdim. Felç olarak yürüyemez halde kaldım. Bir ara hayata küstüm. Almanya’dan otomatik bir araç aldım. 4 çocuğum var. Bunları yetiştirmek için hayata tekrar sarıldım. Allah’ıma şükür bunları da yetiştirdim. Bu ara kendimi adapte edebilmek için arıcılığa başladım. Balıfakı köyü, Çukur Mahallesi’nde bol miktarda kestane ağacımız var. Bunlardan arılar bal yapıyor. Bunları çocuklarıma, eşe, dosta ikram etmek için arıcılık yapıyorum. Hayata küsmedim. Yaşamak çok güzel bir şey. Yaşıyorum. Yaşayacağız. Cenab-ı Allah’ın izin verdiği süreye kadar yaşayacağız. Arıcılık esas benim mesleğim, hobim. 1971 yılından beri yapıyorum ama kaza geçirdikten sonra ‘bu işi yapamaz’ dediler. Yapıyorum. Ona göre tezgahımı kurdum. Kendi akülü tekerlekli sandalyemle gidiyorum, arıları açıyorum. Arıcılık hakkında engel tanımam. Kendi evimin bahçesinde yapıyorum. Sinop’ta oturuyorum ama bazen her gün bazen 2 günde bir gelip devamlı arılarımı kontrol ediyorum" dedi.