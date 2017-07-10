Siirt’te kaya tuzu gençlerin geçim kaynağı oldu

Siirt’te birçok köyde üretilen kaya tuzu gençlerin geçim kaynağı oldu.

Siirt’te birçok köyde üretilen kaya tuzu gençlerin geçim kaynağı oldu.

Siirt merkeze bağlı Tuzkuyusu, Bayraktepe ve Sağırsu ile Şirvan ilçesine bağlı İncekaya köyleri yakınlarındaki kuyulardan çıkarılan tuzu, kendi imkanlarıyla yaptıkları küçük tuz göletlerinde buharlaştıran gençler, saf kaya tuzu elde ediliyor. Gençler, sattıkları tuz ile ailelerinin geçimini sağlıyor. Siirt’in, bölgenin ihtiyacını sağlayacak zengin tuz yataklarına sahip olduğunu belirten Siirt Ürünleri Derneği Başkanı Vehip Emrah, meşakkatli olduğu için daha önce kapatılan birçok kuyunun yeniden açılmaya başladığı belirterek, kuyudan çıkarılan tuzun göletlerde veya havuzlarda tatlı su verilerek tuzlu su çözeltisi ile saf kaya tuzu haline getirildiğini söyledi.

Emrah, insanların artık doğal ürünlere önem verdiğini dile getirerek, "Siirt’te yetişen ürünlerin başında kaya tuzu gelmektedir. İnsanlar artık doğal ürünlere ağırlık vermektedir. Şirvan ilçesinde kaya tuzumuz bu coğrafyada, bura da üretiliyor. Halkımız buna doğal olan her şeye yönelmelidir. İlimizde çok sayıda köyde yaşayan 100 ile 200 dolayında kişi tuz üretimi yaparak geçimlerini sağlıyor" dedi.