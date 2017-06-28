Hırsızlar bunu da yaptı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaldırımlardaki parke taşlarını sökerek traktöre yükleyen 3 hırsız, zabıtanın dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaldırımlardaki parke taşlarını sökerek traktöre yükleyen 3 hırsız, zabıtanın dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kurtalan ilçesi Beykent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kaldırımlardaki parke taşlarının 3 kişi tarafından sökülerek, bir traktöre yüklendiğini fark etti. Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlık yaptıklarını tespit ettikleri şahısları gözaltına aldı. Şahıslar, parke taşı yüklü traktörle birlikte Kurtalan Vatan Polis Merkezine götürüldü.