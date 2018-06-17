Şanlıurfaspor Emin Yetim ile devam dedi

Bir hafta önce yeterli çoğunluk bulunamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenen Şanlıurfaspor kongresinde tek liste ile seçime giren Emin Yetim, yeniden başkan seçildi.

Bir hafta önce yeterli çoğunluk bulunamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenen Şanlıurfaspor kongresinde tek liste ile seçime giren Emin Yetim, yeniden başkan seçildi.

Şanlıurfaspor kongresi bu gün gerçekleştirildi. Geçen hafta yeterli çoğunluk bulunamadığı için ertelenen kongre Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor taraftarları ve yöneticileri katıldı. Emin Yetim tek liste ile girdiği seçimi oy çokluğuyla kazanarak yeniden Şanlıurfaspor’un başkanı seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şanlıurfaspor kentimizin marka değeridir. Takıma herkesin sahip çıkması gerekir. Şanlıurfaspor’un gelişmesi kentin gelişmesi demektir. Genç ve dinamik sporculara ihtiyacımız var” dedi.

Emin Yetim ise kongreye katılan ve Şanlıurfaspor’a destek veren herkese teşekkür ederek takımı daha ileriye götüreceklerini söyledi.