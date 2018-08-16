Şanlıurfa’da dolandırıcılara operasyon

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin çeşitli illerinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında Akçakale girişinde durdurdukları araçta 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 365 bin Türk lirası, bin 750 dolar ve bin 600 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.