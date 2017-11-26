Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, potayı ıskalamadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret ettiği Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesindeki gençlik merkezinde gençlerle basketbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret ettiği Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesindeki gençlik merkezinde gençlerle basketbol oynadı. Üst üste sayılar kaydeden Bakan Bak, galibiyette büyük rol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Karaköprü Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi gezen Bakan Bak, gençlerle basketbol oynadı. Üst üste sayılar kaydeden Bakan Bak, galibiyette büyük rol oynadı. Maçı izleyenler Bakan Bak’ın sayılarına alkışlarla karşılık verdi.