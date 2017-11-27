Ünlü pop şarkıcıları Samsunlular ile buluşacak

Samsun’da ünlü bir alışveriş merkezi, Türk pop müziğinin en önemli isimlerini Samsunlular ile buluşturacak.

Samsun’da ünlü bir alışveriş merkezi, Türk pop müziğinin en önemli isimlerini Samsunlular ile buluşturacak.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), Aralık ayında ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmak için ünlü Türk pop sanatçılarını ağırlayacak. Aralık ayı boyunca Yeşilyurt AVM’de her hafta sonu düzenlenecek olan müzik festivalinde, müzikseverler tarafından çok sevilen, müzik dünyasında ve sosyal medyada “Takvim” isimli şarkısıyla fenomen olan Bahadır Tatlıöz, “Tüh Tüh” ve “Pişman” şarkılarıyla tanınan Aydın Kurtoğlu, hem yaptığı bestelerle hem de sesiyle büyüleyen Sinan Akçıl ile “Yaş Hikayesi” ve “Boynun Borcu” şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Merve Özbey performanslarını sergileyecek.

AVM yetkilileri, düzenlenecek olan etkinliklerin ücretsiz olduğunu duyurdu.