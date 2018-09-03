Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler maç sonrası

TFF 2.

TFF 2. Lig 1. haftasında karşılaşan Samsunspor ve Amed Sportif Faaliyetler takımlarının hocaları maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdiler.

1-0 yendikleri maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bugün galip gelmemiz çok önemliydi. 3. dakikada yakaladığımız pozisyonu atsaydık maçı daha rahat kazanabilirdik. Rakip geçen seneden oturmuş bir takım. Gol gelmeyince rakibin direnci arttı. Ön tarafta çok üretken değildik. Bahattin Köse sakat olmasaydı, daha üretken bir forvet hattımız olabilirdi. Öndeki arkadaşlar vasat bir oyun sergiledi. Defans ve orta sahamız ise iyi bir maç çıkardı. Bugün galibiyeti hak eden bir oyun olduğunu söyleyemem ama galibiyeti hak eden bir mücadelemiz ve direncimiz vardı. İkinci yarı bir topa 3 kişinin basması gelecek adına beni mutlu etti” dedi.

Puan almak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ise, “Samsunspor lige çok iyi transferler yaparak başladı. Transfer yasağını da kaldırdılar. Bence iyi bir takım kurmuşlar. Amacımız buradan puan almaktı. Onun mücadelesini verdik. Zaman zaman oyun içerisinde kopmalar oldu ama Amedspor geçen seneki takıma göre çok farklı bir takım kurdu. İyi mücadele eden daha fazla koşan bir takım olmak işitiyoruz. Zor olacağını biliyorduk. Samsunspor taraftarı takımına inanılmaz destek verdi. Bu lig kolay değil. Samsunspor adına da kolay olmayacak. Puan için geldik, alamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.