Samsun’da ByLock operasyonu: 10 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun il merkezi ile Havza ve Ayavcık ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’u kullandıkları tespit edilen örgüte ait kurumlarda çalışanlar ile kamuda çalışıp ihraç olanlardan oluşan 4’u kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının artması bekleniliyor. Soruşturma devam ediyor.