Samsun organ bağışçısı sayısında Türkiye birincisi oldu

Samsun geçen Ağustos ayında il bazında organ bağışçısı sayısında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye’de 30 bini aşkın insan organ ve doku nakli için sırada bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşen insanlardan alınan organlar, organ nakli bekleyen insanlara yaşama umudu sağlarken, sağlıklı bireylerden alınan bazı organlar da yine organ bekleyen vatandaşlara yaşama umudu oluyor. Türkiye’de organ nakli sonrasında böbrek nakli olanların başarı oranı yüzde 90, karaciğer naklinin başarı oranı ise yüzde 70 oranında olduğu belirtiliyor. Türkiye’de organ nakli diğer ülkelere oranla daha büyük bir başarı ortalamasıyla yapılsa da bağışçı sayısındaki azlık, organ nakli sayılarının diğer ülkelere oranla düşük olmasına neden olduğu düşünülüyor. 14 bin 206 bağışçısı bulunan Samsun, geçen Ağustos ayındaki 698 yeni bağışçı ile birlikte il bazında organ bağışçı sayısında Türkiye birincisi oldu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışına ve bağışçısına dikkat çekmek amaçlı basın toplantısı düzenledi.

“Organ naklindeki en büyük sıkıntı, organ bağışının azlığı”

Organ bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Organ bağışı kararı yoğun bakımlardaki beyin ölümü tespiti sonrası ailelere sorulan ve o aşamada çok zor verilen bir karar olması nedeniyle halkımızın bu konuda daha doğru bilgilerle önceden aydınlatılması, ileriye yönelik olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarımızın artmasına katkıda bulunacaktır. Türkiye’de organ naklindeki en büyük sıkıntı organ bağışının azlığıdır. Organ bağışçısı sayısını arttırabilmek için pek çok faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyetlerle Samsun’da ve bölge genelinde organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun için birçok etkinlik düzenleyerek bilgilendirme toplantıları, paneller, duyurular ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İl genelinde Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ve bağlı 8 ildeki tüm hastanelerimizin organ nakil koordinatörleri, organ bağış birim sorumluları, ASM ve TSM’deki arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarda halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve alış veriş merkezlerinde organ bağış stantları açarak bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyorlar” dedi.

“Samsun organ bağışçısı sayısında Türkiye 1’incisi oldu”

Samsun’un Ağustos ayı itibariyle organ naklinde birinci sırada yer aldığını ifade eden Dr. Oruç, şunları söyledi:

“Samsun’da organ bağışı konusunda birçok toplantı ve paneller yaptık, şehrin her yerine bilgilendirici afişler astık. Tüm bu faaliyetler sonucunda Samsun’da organ bağışçı sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 14 bin 206’dır. Vatandaşlarımızın faaliyetlerimize olan ilgisi ve katılımı ile ve arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla Türkiye’de il bazında bağışçı sayısına göre Samsun ili Ağustos ayında 698 bağışçı ile Türkiye birincisi olmuştur. Ayrıca kurum bazında bağışçı sayısına göre 2018 Ağustos ayında Samsun OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 516 bağışçı ile Türkiye birincisi olmuştur. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli yapılamayan hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybediyor. Bizim yaptığımız bu faaliyetlerdeki amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; İl Sağlık Müdürlüklerine, Devlet Hastanelerine, Özel Hastanelere, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezimize, İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine başvuruda bulunmaları yeterlidir.”

2018 yılında Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı 8 ilde 135 beyin ölümünden 37 kişinin organları bağışlanırken, Samsun’da ise 49 beyin ölümü vakasından 20 tanesinin organları bağışlandı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney ve Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak katıldı.