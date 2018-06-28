Otomobil otobüsle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin otobüsü ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobilin otobüsü ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Öztunç idaresindeki 55 AAN 606 plakalı otomobil, Niyazi Laçin yönetimindeki 48 FM 546 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Öztunç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.