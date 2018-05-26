Öğrencilerden sokak hayvanlarına yatak

Samsun’un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi Çevre Kulübü öğrencileri, sokakta yaşayan hayvanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında araba tekerinden yatak yaptı.

Samsun’un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi Çevre Kulübü öğrencileri, sokakta yaşayan hayvanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında araba tekerinden yatak yaptı.

Altınkaya Anadolu Lisesinde okuyan Gençlik Merkezi Çevre Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının beton zeminde ve karton üzerinde yatmamaları için ’Sokak Hayvanlarına Yatak’ adlı proje başlattı. Bu çalışmayla imkanları ölçüsünde hayvanlara barınması için çözüm arayan öğrenciler, elde ettikleri araç lastik tekerlerinin içine sünger yerleştirerek yatak yaptı. Öğrenciler, ’Sokak Hayvanlarına Yatak’ projesi kapsamında yaptıkları lastik teker yatakları Alpaslan Türkeş Parkı’nda Bafra Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşılamak için koyulan beslenme istasyonun yanına koydu.

Gençlik Merkezi Çevre Başkanı Altınkaya Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yağmur Sezgin, "Sokaktaki hayvanların yerlerde kartonlarda durup kendilerini kötü hissetmemesi için onlar için araç tekelerini boyayarak içine sünger monte ederek yatak yaptık. Yaptığımız yatakları yemleme istasyonunun önüne koyduk. Hayvanları daha rahat olmasını istiyoruz. Lütfen onları buradan alıp başka yerlere götürmeyelim. Onlar öyle yerlerinde kalsınlar ve hayvanlar kullansınlar" diye konuştu.

Gençlik Merkezi Çevre Kulübü öğrencisi Hafize Yaren Işık, "Hepimiz Altınkaya Anadolu Lisesinde okuyoruz ve bu projeyi birlikte yaptık. Umarım daha çok kişilere ulaşabiliriz ve daha fazla kişi yapabilir" şeklinde konuştu.