İlkadım’da bir medeniyet yükseliyor

İlkadım Belediyesi tarafından 6,5 dönüm alan üzerine yapımı devam eden Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinde Selçuklu mimarisinin yanı sıra, Osmanlı ve Babür Türk mimarisi de kullanılıyor.

İlkadım Belediyesi tarafından 6,5 dönüm alan üzerine yapımı devam eden Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinde Selçuklu mimarisinin yanı sıra, Osmanlı ve Babür Türk mimarisi de kullanılıyor.

Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde inşa edilen cami ve külliyede hummalı bir çalışma sürerken cami kısmındaki detayları daha da belirginleşiyor. Selçuklu mimarisiyle kullanılarak külliye ve cami olarak iki bölüm halinde inşa edilen caminin mermer işçiliği ile göze çarpan giriş kapısı ile mihrabı camiye estetik bir görünüm kazandırıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek melez bir tasarımın uygulandığı cami içinde, sütunlar Selçuklu mimarisini, tavanda ise Osmanlı mimarisi ile çıtakarî sanatı uygulanacak. Caminin çatısı ise çam ağacından elde edilen kalaslarla kaplanacak

Kubbede Babür Türk mimarisi

Babür Türk mimarisinin kullanılacağı cami kubbesinde nakışlı geleneksel mimari ile bezenecek. Kubbeyi çepeçevre saracak olan camlar ise vitray olacak. İçeride havuzu, kenarlarında sedir oturma yeri, avluda ise şadırvan olacak.

Konumu itibariyle deniz ve şehir manzarası ile dikkat çeken külliye ve camide mimarisi ve dizaynı ile deniz, orman ve su gibi hayat kaynaklarını yansıtacak. İbadet merkezinin ötesinde ruh dünyasına değer katacak olan cami ve külliye, şehrin önemli ibadet ve inanç merkezi olacak.

"Medeniyetin inşası ve ihyası için önemli"

Gün geçtikçe detayları ortaya çıkan caminin sadece Samsun için değil, şehir dışından gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek isteyeceği inanç ve ibadet merkezi olacağını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, cami ve külliyenin medeniyetin inşası ve ihyası için önemli bir merkez olacağını kaydetti.

“Türkiye’ye örnek cami ve külliye”

Mimarisiyle göz kamaştıran bu muazzam eseri inşa etmeden önce kadim medeniyetin izlerinden oluşan bir şaheser ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Başkan Tok, “İki bölüm halinde inşa edilen cami ve külliyenin 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri bulunmakta. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullandığımız ve mimarisi ile Türkiye’ye örnek olacak cami ve külliyede bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri yapıyoruz. Cami ve külliye inşaatını tamamlayarak hizmete açtığımızda Ankara Hacıbayram Veli, İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez olacak” dedi.